Фонд держмайна проведе понад 50 приватизаційних аукціонів у листопаді

Фонд державного майна України у листопаді проведе понад 50 онлайн-аукціонів з приватизації, стартова вартість усіх лотів становить майже 133 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

У Фонді держмайна зазначають, що найбільша кількість аукціонів пройде у Вінницькій області, а саме 9 аукціонів. У Львівській та Рівненській областях пройде по 6 аукціонів, у Житомирській, Чернігівські та Одеській - по 4 аукціони, у Волинській - 3 аукціони, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Полтавській областях та м. Київ - по 2 аукціони, у Миколаївській, Сумській, Тернопільській, Черкаській областях - по 1 аукціону.

Серед найпривабливіших об'єктів, що будуть виставлені на продаж, - «Рівненський радіотехнічний завод», цехи з переробки деревини на Волині, адмінбудівлі на Одещині та Рівненщині.

Більше пропозицій - на сайті privatization.gov.ua.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів 27 жовтня 2023 року спростив Порядок передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління. Як пояснили у Мінекономіки, це дозволить прискорити процес передачі державних підприємств до Фонду держмайна для приватизації, ліквідації чи ефективного управління.