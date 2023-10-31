Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримає €335 мільйонів допомоги від Єврокомісії

16:24 31.10.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів затвердив угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Україна отримає 335 млн євро допомоги від Єврокомісії.

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Сьогодні затвердили угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Єврокомісія виділить 335 млн євро допомоги", - зазначив він.

Як додав глава уряду, кошти будуть спрямовані на відбудову інфраструктури, зокрема енергетичної, допомогу бізнесу, антикорупційні заходи, захист довкілля та цифровізацію.

Як повідомлялося, прямі збитки, завдані інфраструктурі України через повномасштабне російське вторгнення, за оцінками Київської школи економіки (KSE Institute), перевищили $150 млрд, майже $56 млрд із них - втрати житлового фонду.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2812
  0,0847
 0,23
EUR
 1
 38,5451
  0,0173
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2733  0,11 0,30 37,9359  0,08 0,22
EUR 39,6000  0,08 0,20 40,4533  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3050  0,08 0,22 36,3150  0,09 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес