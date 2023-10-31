Україна отримає €335 мільйонів допомоги від Єврокомісії

Кабінет міністрів затвердив угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Україна отримає 335 млн євро допомоги від Єврокомісії.

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Сьогодні затвердили угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Єврокомісія виділить 335 млн євро допомоги", - зазначив він.

Як додав глава уряду, кошти будуть спрямовані на відбудову інфраструктури, зокрема енергетичної, допомогу бізнесу, антикорупційні заходи, захист довкілля та цифровізацію.

Як повідомлялося, прямі збитки, завдані інфраструктурі України через повномасштабне російське вторгнення, за оцінками Київської школи економіки (KSE Institute), перевищили $150 млрд, майже $56 млрд із них - втрати житлового фонду.