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У Мінекономіки заявляють про покращення ситуації з прямими іноземними інвестиціями
14:45 31.10.2023 |
Чистий приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну в січні-серпні 2023 року становив 2,9 млрд дол.
Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
"Українська економіка поступово відновлюється і показує позитивну динаміку... Позитивні тенденції є у розрізі майже всіх ключових галузей, зокрема у сільському господарстві та промисловості. Від початку року зберігається позитивна динаміка прямих іноземних інвестицій. За січень-серпень їхній чистий приплив становив 2,9 млрд доларів", - зазначила Свириденко.
Як повідомлялося, прогнозована потреба України в інвестиціях на період 2023 - 2032 років оцінюється в 90 млрд дол.
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