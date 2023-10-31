Україна отримає допомогу для фермерів за екстреним проєктом Світового банку

Світовий банк реалізує екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE), у межах якого понад 90 тис. фермерів отримають допомогу для залучення пільгового кредитування та грантів.

Про це йдеться у пресрелізі Світового банку, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» сприятиме доступу агровиробників до пільгового фінансування у 2023 та 2024 роках. Проєкт допоможе фермерам мобілізувати близько $1,5 млрд оборотного капіталу. Малі фермерські господарства отримають гранти на сільськогосподарське виробництво. Проєкт також доповнить підтримку сільського господарства України з боку Світового банку, яка покликана прискорити приватні інвестиції та зміцнити часткові кредитні гарантії для малих фермерів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фінансування проєкту складається з позики Світового банку у розмірі $230 млн із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії. Також фінансування включає грант у розмірі $320 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Також проєкт передбачає залучення додаткового фінансування у розмірі до $150 млн, коли такі кошти будуть у Світового банку та донорів.

«Оскільки війна досі вирує, невизначеність все ще впливає на українське сільське господарство. Це також має величезні наслідки як для країни, так і для глобальної продовольчої безпеки та безпеки харчування. Проєкт ARISE допоможе тисячам українських фермерських господарств, серед яких багато малих, і надалі здійснювати виробництво в умовах, які, безсумнівно, будуть дуже складними в найближчі місяці», - сказала віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані.

У пресслужбі зазначають, що загальна вартість завданої шкоди українському агросектору від вторгнення Росії оцінюються в $40,2 млрд, і вона, ймовірно, зросла з моменту оприлюднення останньої «Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення» у лютому 2023 року. Зокрема, ця цифра не враховує розмінування сільгоспугідь, пошкоджень зрошувальних систем, шкоди агрологістиці та збитків підприємств галузі харчової переробки.

Проєкт ARISE впроваджуватиметься Фондом розвитку підприємництва та Міністерством аграрної політики та продовольства України. Це вже п'ятий проєкт Світового банку, який схвалений для України цього року за інноваційною та гнучкою рамковою моделлю. Вона передбачає можливості швидкої мобілізації ресурсів партнерів для фінансування найнагальніших потреб, і таке фінансування може бути розширене за необхідності, коли з'являються додаткові кошти.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 29 вересня 2023 року схвалив залучення гранту для реалізації «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».