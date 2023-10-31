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Мінфін у жовтні залучив майже $2,8 млрд грантів і пільгового фінансування від міжнародних партнерів

10:55 31.10.2023 |

Економіка

 

До державного бюджету України в жовтні надійшло майже $2,8 млрд зовнішнього фінансування, понад 40% загального обсягу фінансової допомоги становили грантові кошти на безповоротних умовах, повідомила пресслужба Міністерства фінансів у вівторок.

Як уточнили у відомстві, донорами в жовтні 2023 року стали ЄС - $1,6 млрд (пільгове фінансування) і США - $1,15 млрд (грант).

"Кошти від ЄС - дев'ятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро, із яких Україна отримала вже 15 млрд євро", - інформує Мінфін.

При цьому наголошується, що грант від США - частина п'ятого додаткового фінансування в межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні (PEACE in Ukraine)".

Нагадується також, що у 2023 році Україна вже отримала $10,9 млрд грантового фінансування від Сполучених Штатів.

У міністерстві пояснили, що міжнародне фінансування спрямовують на пріоритетні видатки держбюджету, зокрема на забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров'я.

Загалом за десять місяців 2023 року Мінфін залучив майже $35,4 млрд зовнішнього фінансування на невідкладні потреби держбюджету.

Мінфін додав, що він прихильний до підзвітності та ефективності використання фіндопомоги від партнерів. Із цією метою міністерство в межах співпраці зі Світовим банком забезпечує прозорість залучення та використання зовнішнього фінансування.

Спільно з компанією "Делойт Консалтинг", що реалізує проєкт USAID SOERA, Мінфін здійснює моніторинг використання прямої бюджетної підтримки уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine - перевірку узгоджених процедур з метою визначення допустимих державних видатків, здійснених Україною в межах проєкту PEACE.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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