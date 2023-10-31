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«єОселя»: українці вже отримали іпотечних кредитів на понад 6 мільярдів
09:08 31.10.2023 |
За програмою "єОселя" уже 4635 українських родин отримали іпотечні кредити на придбання житла на загальну суму 6,3 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Так, за минулий тиждень кредити за програмою "єОселя" взяли 189 родин на загальну суму 294 млн грн.
"Від початку запуску в серпні масової іпотеки, за якою можна взяти кредит під 7%, щотижня близько 200 українців беруть кредити за програмою. Третина кредитів - саме під 7%. Лише минулого тижня на таких умовах кредити отримали 58 українців", - заявила заступниця міністра економіки Надія Бігун.
Зокрема, минулого тижня:
* кредити під 3% отримали 103 військовослужбовців та силовиків, 12 педагогів, 14 медиків та 2 науковця;
* кредити під 7% отримали 50 українців без власного житла та 8 ВПО.
При цьому найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (138 кредити) та у забудовника (47). Також четверо українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.
Як зазначають у Мінекономіки, найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
* Київської області - 48;
* міста Києва - 31;
* Одеській - 15;
* Львівській - 14;
* Вінницькій - 12.
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