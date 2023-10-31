За програмою «Власна справа» вже визначено 8,6 тисячі переможців - Мінекономіки

Майже 8 600 українців стали переможцями грантової програми "Власна справа" від початку її дії та отримають від держави 2 млрд грн на старт або розвиток бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Визначено 312 переможців чергової, вісімнадцятої, хвилі подачі заяв на мікрогранти. Вони отримають 75 млн грн на старт або розширення свого бізнесу. Від початку дії програми "Власна справа" у липні минулого року ми вже маємо загалом майже 8 600 переможців, які отримають від держави мікрогрантів на 2 млрд грн. 90% з них вже перераховано кошти на рахунки і вони можуть спрямувати їх на реалізацію своїх бізнес-ідей", - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами, отримувачі грантів на сьогодні сплатили до бюджету 600 млн грн податків та зборів, тобто майже третина інвестованих державою через мікрогранти коштів у розвиток малого бізнесу вже повернулось. При цьому підприємці створять майже 20 тисяч нових робочих місць.

Серед отримувачів мікрогрантів вісімнадцятої хвилі 59% жінок і 41% чоловіків. 84% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (63 особи), Рівненської (39 осіб), Івано-Франківської (19 осіб), Житомирської (19 осіб), Київської (18 осіб), Дніпропетровської (18 осіб) областей та міста Києва (22 особи). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці вісімнадцятої хвилі, є: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 113 осіб, переробна промисловість - 55 осіб, тимчасове розміщування й організація харчування - 49 осіб, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 21 особа.

Як повідомлялося, за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранта.