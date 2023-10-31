Громади з початку війни отримали понад ₴2 мільярди від оренди та малої приватизації

З початку повномасштабної війни понад 2 млрд гривень надійшло до місцевих бюджетів від малої приватизації, оренди держмайна та реалізації землі в державній електронній системі Prozorro.Продажі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Результати торгів у державній системі Prozorro.Продажі свідчать про те, що попри повномасштабну війну, ми бачимо бажання бізнесу інвестувати в українську економіку та розвиватись. Відповідно - сплачувати податки та створювати нові робочі місця і додану вартість. А ще, таке наповнення бюджетів усіх рівнів - це суттєвий додатковий ресурс для відновлення країни", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Найактивніше майно за час повномасштабної війни реалізовували громади у Київській області - понад 1,3 тис. успішних аукціонів, Львівській - 1,3 тис. та у Дніпропетровській - майже 1 тисяча закритих угод.

Більше ніж половину коштів, зароблених громадами під час воєнного стану, - майже 1,3 млрд гривень вони отримали з реалізації землі. Найактивніше здавали в оренду сільгоспземлю та продавали несільськогосподарські ділянки громади в Одеській області - понад 560 успішних аукціонів, Черкаській - майже 500 та Львівській - майже 440. У середньому конкуренція на земельних торгах становить 3 учасники. Водночас найконкурентнішими були онлайн-аукціони з оренди землі під сільське господарство у Красилівської громади на Хмельниччині, де змагалося 14 та 13 учасників. Ще 13 учасників конкурували за право придбати 0,1 гектара не сільськогосподарської землі у Чернівцях.

Мала приватизація принесла громадам понад 773 млн гривень від початку повномасштабного вторгнення. Найдорожчими приватизованими комунальними активами є Житомирський обласний центр кінематографії, який продала міська рада за 40 мільйонів гривень. А також нежитлові приміщення у Львові площею понад 550 кв. м придбали за 25 млн гривень та площею майже 850 кв. м - за майже 18 млн гривень. З ринком малої приватизації найбільше працювали громади на Львівщині - їм вдалося продати майже 110 комунальних об‘єктів, на Дніпропетровщині - понад 80 та на Київщині - понад 50.

Ще понад 43 мільйони на рік під час війни громади отримуватимуть, здаючи своє майно в оренду. Найбільшу кількість аукціонів за цей період мають громади у Київській області - понад 1,1 тисячі успішних торгів, Дніпропетровській - понад 780 та у Львівській - майже 760. Найдорожчі об'єкти, що здали в оренду за цей час через онлайн-аукціони, - ЄМК плодоовочевої бази комунального підприємства "Світ" - з його оренди бюджет Києва отримує щомісячно майже 1,7 млн гривень, електротехнічне устаткування у Полтаві - понад 1,3 млн гривень доходу на місяць, та понад 700 кв. м нежитлової будівлі у Дніпрі - пів мільйона гривень доходу щомісячно.

Загалом за понад пʼять років впровадження реформи малої приватизації Україна отримала від реалізації державного та комунального майна через онлайн-аукціони системи Prozorro.Продажі понад 15 млрд гривень. З них - 4,5 млрд гривень надійшло за підсумками приватизаційних онлайн-аукціонів після початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України залучив до бюджету від приватизації цьогоріч 2,7 млрд грн.