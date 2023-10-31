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ФДМУ за тиждень продав майна на 61 мільйон

22:54 30.10.2023 |

Економіка

 

Минулого тижня Фонд державного майна провів 12 приватизаційних аукціонів; вартість активів зросла проти стартової до 61,4 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що за тиждень (з 23 по 27 жовтня) команда ФДМУ провела в Prozorro.Продажі 12 приватизаційних аукціонів, в яких взяли участь 116 підприємців. В середньому за кожен актив змагалися майже 10 учасників.

"Результат - вартість активів зросла у 2,4 раза (із 25,9 млн грн загальної стартової ціни до 61,4 млн грн переможної)", - йдеться у повідомленні.

До того ж нові власники повинні сплатити 20% ПДВ від своїх пропозицій - це ще 12,3 млн грн.

Отже, економічний ефект від приватизації за тиждень сягнув майже 74 млн грн.

У Фонді зауважили, що найбільшим продажем тижня стала приватизація Хмельницького протезно-ортопедичного підприємства. Інвестор запропонував за актив 32 млн грн. Також він зобов'язаний зберігати профіль діяльності підприємства протягом 10 років. Результат - залучення інвестицій та нових технологій у цю сферу.

Одразу на двох аукціонах змагалися понад 20 учасників - за деревообробне підприємство на Львівщині та гаражний комплекс на Кіровоградщині. Результат - вартість зросла у 138 та 117 разів відповідно.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів 27 жовтня 2023 року спростив Порядок передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління. Як пояснили у Мінекономіки, це дозволить прискорити процес передачі державних підприємств до Фонду держмайна для приватизації, ліквідації чи ефективного управління.
 

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