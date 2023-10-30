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АРМА запустило конкурси з відбору управителів арештованими активами за новими правилами
19:38 30.10.2023 |
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало конкурси з відбору управителів арештованими активами за новими та прозорими правилами.
Як зазначається в повідомленні АРМА, управління арештованими активами за старими процедурами та у "ручному режимі" не було прозорим та не приносило належних доходів бюджету країни. Так, за наявності тисяч переданих до АРМА арештованих активів Агентство станом на сьогодні має лише 27 чинних договорів з управління.
"Згідно з публічним звітом за 2022 рік, Агентство оголосило про 156 конкурсних відборів управителів, але обрало лише 19 переможців. При цьому за весь 2022 рік укладено лише 12 договорів оцінки з суб'єктами оціночної діяльності. Це свідчить про неефективність відборів управителів з 2017 по 2023 роки загалом та, як наслідок, - низький рівень доходів в бюджет. Таку практику нині завершену. Відтепер із тисяч отриманих в управління активів держава отримає тисячу договорів управління", - заявила голова АРМА Олена Дума.
До нормативного врегулювання відбору управителів за прозорими правилами АРМА здійснило контрольні перевірки відповідно до постанови Кабінету міністрів №351 та встановило факти неналежного управління активами. Крім того, Агентство провело внутрішній аудит, за результатом якого конкурси, проведені з порушеннями, на підставі висновків аудиту скасовано.
Старт прозорих конкурсів за європейськими правилами гарантовано сприятиме укладанню більшої кількості договорів управління.
В АРМА нагадали, що ключова мета таких конкурсів - відбір професійних та компетентних управителів, які збережуть економічну вартість активів, арештованих в межах кримінальних проваджень, та забезпечать стабільні надходження до державного бюджету від управління ними.
Крім того, АРМА поновило відповідний відбір суб'єктів оціночної діяльності.
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