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Бізнес отримав пільгових кредитів на 155 мільярдів від початку великої війни
15:51 30.10.2023 |
За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 454 пільгових кредити на загальну суму 1,9 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 74 742 кредити на загальну суму 245,2 млрд грн, з яких 50 610 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 106,9 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 39 920 кредитних договорів на загальну суму 144,5 млрд грн.
Із них 9,52 млрд грн - на інвестиційні цілі; 9,18 млрд грн - як антикризові кредити; 3,75 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 35,26 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 58,2 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
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