Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада має ухвалити закон, щоб завершити реформу корпоративного управління - ЄБРР

 

Держпідприємства будуть ключовими одержувачами фінансування на відновлення, тому важливо завершити реформу корпоративного управління, а саме Рада має ухвалити відповідний закон.

Про це заявив керуючий директор ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне у Києві під час закритого воркшопу із розвитку корпоративного управління в Україні, передає кореспондент Укрінформу.

«Актуальність реформи корпоративного управління державних підприємств після 24 лютого 2022 року посилилася», - зазначив він.

За словами Патроне, державні підприємства та муніципальні компанії будуть ключовими одержувачами фінансування для проєктів відновлення та реконструкції, тому умовою надання такого фінансування з боку донорів та іноземних приватних інвесторів буде впровадження найкращих світових практик управління, що забезпечуватимуть ефективність і прозорість діяльності держпідприємств.

Він додав, що впровадження таких систем буде життєво важливим для запобігання нецільовому використанню коштів на відновлення і виступатиме маркером довіри для інвесторів.

Водночас керуючий директор ЄБРР наголосив, що законопроєкт 5593-д, який Верховна Рада незабаром буде розглядати в другому читанні, є одним з ключових етапів корпоративної реформи державних підприємств.

Патроне нагадав, що проведення реформи корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР є серед зобов'язань України відповідно до останнього меморандуму з МВФ. Саме від успішного ухвалення Радою закону «залежить не лише отримання Україною фінансування від МВФ у межах нової програми, а й отримання в рази більших сум допомоги упродовж наступних років».

«Ми тісно співпрацювали з нашими партнерами - ОЕСР, МВФ, Світовим банком, USAID, G7 та ЄС, а також з українським урядом, щоб цей законопроєкт був реалістичним з урахуванням поточної ситуації та зрілості сектора. Сподіваємось, що український парламент підтримає найамбітнішу версію реформи, яка повністю узгоджується з найкращими практиками і стандартами ОЕСР. Загалом амбіції законопроєкту узгоджуються з готовністю України, і ми прагнемо надавати постійну підтримку після його ухвалення», - заявив керуючий директор ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№5593-д).

У документі, зокрема, пропонують розширити повноваження наглядових рад суб'єктів господарювання щодо затвердження стратегічних планів розвитку і річних фінансових та інвестиційних планів, призначення та звільнення керівників, оплати їхньої праці і винагороди.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3659
  0,0557
 0,15
EUR
 1
 38,5624
  0,1850
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3843  0,02 0,05 38,0189  0,03 0,07
EUR 39,6796  0,02 0,06 40,5296  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3850  0,04 0,10 36,3700  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес