Рада має ухвалити закон, щоб завершити реформу корпоративного управління - ЄБРР

Держпідприємства будуть ключовими одержувачами фінансування на відновлення, тому важливо завершити реформу корпоративного управління, а саме Рада має ухвалити відповідний закон.

Про це заявив керуючий директор ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне у Києві під час закритого воркшопу із розвитку корпоративного управління в Україні, передає кореспондент Укрінформу.

«Актуальність реформи корпоративного управління державних підприємств після 24 лютого 2022 року посилилася», - зазначив він.

За словами Патроне, державні підприємства та муніципальні компанії будуть ключовими одержувачами фінансування для проєктів відновлення та реконструкції, тому умовою надання такого фінансування з боку донорів та іноземних приватних інвесторів буде впровадження найкращих світових практик управління, що забезпечуватимуть ефективність і прозорість діяльності держпідприємств.

Він додав, що впровадження таких систем буде життєво важливим для запобігання нецільовому використанню коштів на відновлення і виступатиме маркером довіри для інвесторів.

Водночас керуючий директор ЄБРР наголосив, що законопроєкт 5593-д, який Верховна Рада незабаром буде розглядати в другому читанні, є одним з ключових етапів корпоративної реформи державних підприємств.

Патроне нагадав, що проведення реформи корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР є серед зобов'язань України відповідно до останнього меморандуму з МВФ. Саме від успішного ухвалення Радою закону «залежить не лише отримання Україною фінансування від МВФ у межах нової програми, а й отримання в рази більших сум допомоги упродовж наступних років».

«Ми тісно співпрацювали з нашими партнерами - ОЕСР, МВФ, Світовим банком, USAID, G7 та ЄС, а також з українським урядом, щоб цей законопроєкт був реалістичним з урахуванням поточної ситуації та зрілості сектора. Сподіваємось, що український парламент підтримає найамбітнішу версію реформи, яка повністю узгоджується з найкращими практиками і стандартами ОЕСР. Загалом амбіції законопроєкту узгоджуються з готовністю України, і ми прагнемо надавати постійну підтримку після його ухвалення», - заявив керуючий директор ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№5593-д).

У документі, зокрема, пропонують розширити повноваження наглядових рад суб'єктів господарювання щодо затвердження стратегічних планів розвитку і річних фінансових та інвестиційних планів, призначення та звільнення керівників, оплати їхньої праці і винагороди.