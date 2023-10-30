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АНАЛІТИКА

Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною до кінця року

 

Польські перевізники погрожують з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України.

Зазначається, що вже 3 листопада має пройти перша акція за участю польських перевізників поблизу пункту пропуску Корчова.

"Акція планується терміном на два місяці. Причина страйків - надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС", - йдеться в повідомленні.

Польські перевізники вимагають:

* повернути українським перевізникам дозволи;
* посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
* неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
* окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;
* окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
* отримати доступ до системи "Шлях".

Додається, що раніше перевізники в Польщі обмежувались одним пунктом пропуску, а тепер планують перекрити усі наявні в'їзди з України.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Польща
 

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