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АНАЛІТИКА

В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль

10:17 30.10.2023 |

Економіка

 

Уряд включив до реєстру індустріальний парк "ВінІндастрі" у Вінниці, який став 70-м в Україні.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки тижня у Facebook.

"Створено 70-й індустріальний парк в Україні. Парк "ВінІндастрі" буде розташований на Вінниччині, на площі понад 13 тис. гектарів, і буде спеціалізуватися на новітніх технологіях переробки", - сказав премʼєр.

Зазначається, що ініціатором створення "ВінІндастрі" виступила Вінницька міська рада, а сам парк стане вже четвертим у місті. На його території площею в 13,086 га працюватимуть підприємства переробної промисловості. Пріоритетами для міста є залучення до парку компаній з новітніми технологіями переробки, підприємств, що працюють у сферах переробки відходів, інформації і електронних комунікацій, науково-технічної діяльності.

Загалом "ВінІндастрі" має забезпечити роботою близько 800 вінничан.
За матеріалами: Економічна правда
 

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