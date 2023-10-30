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В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
10:17 30.10.2023 |
Уряд включив до реєстру індустріальний парк "ВінІндастрі" у Вінниці, який став 70-м в Україні.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки тижня у Facebook.
"Створено 70-й індустріальний парк в Україні. Парк "ВінІндастрі" буде розташований на Вінниччині, на площі понад 13 тис. гектарів, і буде спеціалізуватися на новітніх технологіях переробки", - сказав премʼєр.
Зазначається, що ініціатором створення "ВінІндастрі" виступила Вінницька міська рада, а сам парк стане вже четвертим у місті. На його території площею в 13,086 га працюватимуть підприємства переробної промисловості. Пріоритетами для міста є залучення до парку компаній з новітніми технологіями переробки, підприємств, що працюють у сферах переробки відходів, інформації і електронних комунікацій, науково-технічної діяльності.
Загалом "ВінІндастрі" має забезпечити роботою близько 800 вінничан.
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