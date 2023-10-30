На найбільшому вантажному пункті пропуску тестують камери автофіксації. Це зменшить черги

У межах проєкту єЧерга розпочали тестування камер автоматичної фіксації в найбільшому вантажному пункті пропуску Ягодин - Дорогуськ (на польському кордоні), повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Камери допоможуть перевіряти, чи є транспортний засіб у системі єЧерга, та автоматизують процес перетину кордону.

"Ми послідовно працюємо над цифровізацією процесу перетину кордону та забезпеченням прозорості всіх процесів. В основі - мінімізація корупційних ризиків та будь-яких маніпуляцій наголосив очільник відомства Олександр Кубраков.

Паралельно також обстежують ще 15 пунктів пропуску на предмет встановлення аналогічних камер.

Процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складатиметься з чотирьох етапів: вантажівка чи автобус під'їжджає до пункту пропуску; камера автоматично зчитує номери ТЗ; відбувається автоматична перевірка на наявність авто в єЧерзі;

екран сигналізує водію про "зелене світло" на в'їзд в пункт пропуску.

Якщо авто немає в системі, то водій побачить відповідне сповіщення на екрані.

Тестування камер триватиме кілька тижнів, після чого вони будуть запущені у повноцінну роботу. На випадок відключень світла та перебоїв з інтернетом вже пропрацьовано питання резервного живлення та доступу до мережі.

За час реалізації проєкту єЧерга кордон за онлайн-записом перетнуло понад 540 тисяч транспортних засобів, з яких 17 тисяч - автобуси.