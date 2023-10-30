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На найбільшому вантажному пункті пропуску тестують камери автофіксації. Це зменшить черги
09:33 30.10.2023 |
У межах проєкту єЧерга розпочали тестування камер автоматичної фіксації в найбільшому вантажному пункті пропуску Ягодин - Дорогуськ (на польському кордоні), повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Камери допоможуть перевіряти, чи є транспортний засіб у системі єЧерга, та автоматизують процес перетину кордону.
"Ми послідовно працюємо над цифровізацією процесу перетину кордону та забезпеченням прозорості всіх процесів. В основі - мінімізація корупційних ризиків та будь-яких маніпуляцій наголосив очільник відомства Олександр Кубраков.
Паралельно також обстежують ще 15 пунктів пропуску на предмет встановлення аналогічних камер.
Процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складатиметься з чотирьох етапів: вантажівка чи автобус під'їжджає до пункту пропуску; камера автоматично зчитує номери ТЗ; відбувається автоматична перевірка на наявність авто в єЧерзі;
екран сигналізує водію про "зелене світло" на в'їзд в пункт пропуску.
Якщо авто немає в системі, то водій побачить відповідне сповіщення на екрані.
Тестування камер триватиме кілька тижнів, після чого вони будуть запущені у повноцінну роботу. На випадок відключень світла та перебоїв з інтернетом вже пропрацьовано питання резервного живлення та доступу до мережі.
За час реалізації проєкту єЧерга кордон за онлайн-записом перетнуло понад 540 тисяч транспортних засобів, з яких 17 тисяч - автобуси.
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