Кабмін виділив дотації для постраждалих від війни громад на 1,1 мільярда

Кабінет міністрів 27 жовтня затвердив розподіл додаткової дотації за третій квартал 2023 року в обсязі 1,15 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, ці кошти буде спрямовано на потреби обласного бюджету Луганської області та 119 бюджетів територіальних громад, а саме для:

* обласного бюджету Луганської області та 13 бюджетів територіальних громад, на території яких ведуться активні бойові дії, на загальну суму 175,4 млн грн;

* 12 бюджетів територіальних громад, на території яких велися активні бойові дії або території яких деокуповано, на загальну суму 167,5 млн грн;

* 94 бюджетів територіальних громад, на території яких не ведуться (велися) бойові дії, на загальну суму 810,7 млн грн.

Розподіл додаткової дотації здійснюється між місцевими бюджетами з урахуванням фактичних надходжень до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб за січень-вересень 2023 року. Кошти спрямовуються тим громадам, у яких надходження у поточному році зменшились порівняно з минулим роком.

Відповідно до прийнятого розпорядження органи місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях отримають додаткове фінансування для ефективного здійснення своїх повноважень і забезпечення першочергових потреб на місцевому рівні.

У державному бюджеті України на 2023 рік передбачено 24 млрд грн на додаткову дотацію місцевим бюджетам для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Росії.

За результатами надходження до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб за 2022 рік та другий квартал 2023 року для місцевих бюджетів уже розподілено додаткову дотацію у сумі понад 14,6 млрд грн.