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Кабмін підвищив зарплати в «Армії відновлення»
23:17 27.10.2023 |
Кабінет міністрів вирішив підвищити у півтора раза оплату за виконання суспільно корисних робіт. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук і пресслужба Міністерства економіки.
Зараз розмір оплати такої праці у разі виконання норми не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, що на сьогодні становить 6700 грн.
Згідно зі змінами, оплата основної й додаткової заробітної плати за виконання таких робіт не може перевищувати півтора розміру мінімальної заробітної плати.
Міністерство заявило, що це означає підвищення оплати з 6700 грн до 10 050 грн.
З 1 січня 2024 року у зв'язку з запланованим підвищенням мінімалки вона має збільшитися до 10 650 грн, а з 1 квітня 2024 року - до 12 000 грн.
Безробітних почали залучати до суспільно корисних робіт з осені 2022 року. За рік дії цього проєкту, який отримав назву "Армія відновлення", до таких робіт залучили понад 62 000 безробітних.
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше це розбір завалів, розчищення доріг, розвантаження гуманітарної допомоги, надання соціальних послуг біженцям, плетіння маскувальних сіток чи консервування продукції для Збройних Сил України, облаштування блокпостів і укриттів, заготівля дров тощо.
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