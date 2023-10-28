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Кабмін спростив передання на приватизацію непотрібних збиткових компаній
22:54 27.10.2023 |
Кабінет міністрів спростив порядок передання повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління, насамперед Фонду держмайна. Про це повідомило Міністерство економіки.
Уряд зменшив перелік документів, що надаються збитковими суб'єктами господарювання, які передаються до сфери управління Фонду держмайна та підлягають ліквідації.
"Ухвалена постанова - це ще один важливий крок в реалізації стратегії уряду щодо оптимізації портфеля державної власності. Вона дозволить прискорити процес передання державних підприємств до Фонду держмайна для приватизації, ліквідації чи ефективного управління", - пояснив заступник міністра економіки Олексій Соболев.
За словами урядовця, таких компаній в Україні - 103. Серед них - ПАТ "Укрмедпром", ПАТ "ДАК "Ліки України", ПАТ "ДАХК "Топаз", ДАХК "Київський радіозавод".
Ухвалена постанова забезпечує передання цих компаній до Фонду державного майна для подальшої приватизації.
Політика уряду полягає в тому, що в державній власності мають залишитись близько сотні стратегічних підприємств, а всі інші мають бути або приватизовані, або ліквідовані, зазначив Соболев.
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