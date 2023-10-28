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Уряд спростив передачу повноважень з управління корпоративними правами держави

19:43 27.10.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів спростив Порядок передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління; йдеться насамперед про Фонд державного майна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Прийнята постанова - це ще один важливий крок в реалізації стратегії уряду щодо оптимізації портфеля державної власності. Вона дозволить прискорити процес передачі державних підприємств до Фонду держмайна для приватизації, ліквідації чи ефективного управління», - сказав заступник міністра економіки Олексій Соболев.

За його словами, уряд зменшив перелік документів, що надаються збитковими суб'єктами господарювання, які передаються до сфери управління Фонду та підлягають ліквідації. Таких компаній 103, зокрема, такі як ПАТ "Укрмедпром", ПАТ "ДАК "Ліки України", ПАТ "ДАХК "Топаз", ДАХК "Київський радіозавод".

Ухвалена постанова забезпечує передачу цих компаній до Фонду державного майна для подальшої приватизації.

Також було виділено в окремий перелік юридичних осіб, реєстрація випуску акцій яких не оформлена відповідно до законодавства або акції яких не були зараховані на рахунки депозитарних установ і, відповідно, на рахунки власника.

У Мінекономіки розраховують, що постанова забезпечить уніфікувати підхід до вирішення проблеми передачі Фонду державного майна (ФДМУ) суб'єктів господарювання, реєстрація випуску акцій яких не оформлена відповідно до законодавства, та дозволить Фонду держмайна здійснити належне оформлення корпоративних прав держави в таких суб'єктах господарювання.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні Кабінет Міністрів України передав єдині майнові комплекси державних підприємств, установ та організацій (30 обʼєктів) до сфери управління Фонду державного майна України.
 

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