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Розробники Brave1 створили автономний дрон для пошуку мін ST1. Його вже почали тестувати
14:29 27.10.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Як повідомив Федоров, ST1 - автономний дрон для пошуку мін. Він забезпечений котушкою індуктивністю та сенсорами, які дають можливість облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту потужний мікрокомп'ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.
За словами міністра, у середньому ST1 працює в чотири рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування української території та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції необхідно з безпечного місця керувати дроном та шукати міни.
"На фото - готовий експериментальний зразок, який розробники активно тестують у польових умовах. Команда збирає фідбек, працює над удосконаленням і готується до масштабування виробництва", - додав Федоров.
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