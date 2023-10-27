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Ринок праці в Україні активізувався - Держцентр зайнятості

14:20 27.10.2023 |

Економіка

 

Ринок праці в Україні активізувався - на одне вільне робоче місце в середньому в Україні претендують дві людини (на цю саму дату минулого року - дев'ять людей), повідомляє пресслужба Державного центру зайнятості.

"Сьогодні на одне вільне робоче місце в середньому в Україні претендують два шукачі роботи (на цю ж дату минулого року - дев'ять людей). У Львівській області та м. Києві кількість вакансій суттєво перевищує чисельність осіб, які шукають роботу за сприяння служби зайнятості. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається в переробній промисловості та будівництві", - йдеться в повідомленні Держцентру зайнятості в п'ятницю.

Як зазначено, "починаючи з цьогорічної весни на ринку праці України відбувається поступове зростання кількості вакансій. Це спостерігається як на сайтах із пошуку роботи, так і в службі зайнятості. Зокрема, у вересні 2023 року в базі даних Державної служби зайнятості налічувалося 103 тис. вакансій (у липні - 83 тис.). Зростання попиту роботодавців на працівників є наслідком поступового відновлення економічної активності".

У регіональному розрізі найбільша кількість вакансій зареєстрована в службі зайнятості Києва та Львівської області - по 11 тис. вакансій, Дніпропетровської області - 5 тис., Київської - 4 тис., Одеської - 4 тис.

"Найбільший попит на ринку праці, як і до війни, зберігається на представників робітничих професій і сфери торгівлі", - зазначено в повідомленні. За видами економічної діяльності більшість вакансій налічувалася: на підприємствах переробної промисловості (20%); в оптовій та роздрібній торгівлі (16%); у сфері освіти (10%); на транспорті та пошті (10%); у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (8%).

Минулого року Державна служба зайнятості спільно з провідними сайтами з пошуку роботи (work.ua, robota.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua, ua.jooble.org) створила Єдиний портал вакансій, на якому щодня налічується близько 200 тис. пропозицій роботи. База вакансій оновлюється в режимі онлайн.

Як наголошується в повідомленні, зі зростанням кількості вакансій поступово загострюється дефіцит кадрів за окремими професіями. "Враховуючи значні обсяги міграції населення за кордон, ринок праці вже найближчим часом зіткнеться з дефіцитом робочої сили".

Як прогнозують у Державній службі зайнятості, за категоріями - вчитель, вихователь, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог - дефіцит очікується на рівні 14%.

Дефіцит працівників сфери торгівлі та послуг - 15%. Це стосується таких категорій професій: продавець продовольчих і непродовольчих товарів, продавець-консультант, кухар, охоронець, офіціант, бармен, бариста, молодша медична сестра, соціальний працівник, перукар.

Оцінка дефіциту робітників з обслуговування, експлуатації устаткування і машин становить 18% (водій, оператор/машиніст, котельні, токар, тракторист, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, машиніст крана); кваліфікованих робітників з інструментом - 21% (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, пекар, столяр, маляр).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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