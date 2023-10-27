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АНАЛІТИКА

АМКУ визнав Прозорро.Продажі монополістом. Компанія не згодна

12:16 27.10.2023 |

Економіка

 

Антимонопольний комітет визнав, що АТ "Прозорро.Продажі" займало монопольне становище у період з 1 квітня 2019 року до 31 грудня 2022 року на ринку надання доступу авторизованим електронним майданчикам до електронної торгової системи, але не зловживало з ним. У зв'язку з цим антимонопольну справу щодо компанії закрили, йдеться на сайті АМКУ та Прозорро.Продажі.

Державна компанія заявила, що, попри відсутність претензій з боку АМКУ, буде оскаржувати це рішення.

"Прозорро.Продажі всіляко підтримує рішення про закриття справи, однак оскаржуватиме ту частину рішення, яка стосується визначення монопольного становища, піднімаючи питання належного дослідження окремих напрямків роботи системи", - йдеться в повідомленні.

Компанія вважає, що в рішенні АМКУ відсутні дослідження та висновки про її здатність визначати чи суттєво впливати на умови обороту послуг на ринку чи обмежувати конкуренцію на ньому, як і відсутній аналіз альтернативних можливостей продажу активів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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