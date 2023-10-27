Німеччина виділила 5,6 мільйона євро на гранти українському малому та середньому бізнесу

Малі та середні переробні підприємства можуть отримати грантову підтримку від уряду Німеччини в розмірі 5,6 млн євро.

Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки України, це вже друга фаза грантового проєкту "Доступ до фінансування та підтримка стійкості ММСП в Україні - Фаза ІІ".

За результатами першої фази грантову підтримку в розмірі 1,5 млн євро отримали 136 мікро-, малих і середніх підприємств, які в подальшому взяли позики на реалізацію інвестиційних проєктів на 11,2 млн євро.

До програми можуть долучитися мікро-, малі та середні підприємства, які:

* мають до 250 працівників та річний дохід до 10 млн євро;

* планують реалізацію інвестиційних проєктів;

* мають позитивну кредитну історію;

* не мають заборгованості перед бюджетом України;

* не отримували міжнародну технічну допомогу починаючи з 1 лютого 2022 року.

Підприємці зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі до 30 тис. євро у гривневому еквіваленті для реалізації своїх інвестиційних планів через п'ять фінансових установ-партнерів: "Ощадбанк", "Банк Львів", "Кредобанк", "Укргазбанк" та кредитну спілку "Анісія". Кошти гранту будуть спрямовані на часткову компенсацію інвестиційних витрат у розмірі до 30%.

"Грантовий проект від уряду Німеччини розширить пропозицію грантових ресурсів для ММСП, а також доповнить урядову програму "єРобота", яка також пропонує гранти для переробних підприємств України. В умовах війни гранти для малого бізнесу є найбільш дієвим інструментом розвитку переробних підприємств, особливо, в деокупованих регіонах України", - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини підтримує пропозицію Єврокомісії виділити для України довгостроковий пакет допомоги на наступні чотири роки, але наполягатиме на перегляді її структури.