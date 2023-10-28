В уряді заперечують зупинку нового морського коридору до портів Одеси

У Міністерстві інфраструктури заперечують повідомлення про те, що Україна призупинила рух суден новим коридором з портів Одеси через загрозу з боку російських військових літаків.

"Інформація щодо скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів Великої Одеси не відповідає дійсності. Всі встановлені ВМС ЗСУ наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами", - наголошується у заяві, оприлюдненій на сайті міністерства.

Водночас у Мінінфраструктури зазначають, що функціонування коридору відбувається "з урахуванням військової обстановки та погодних умов".

За даними міністерства, наразі в портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" під завантаженням перебуває 23 судна. Всього коридором на вхід скористалося 51 судно. 33 судна вийшли коридором з українських портів, експортувавши понад 1,3 млн тонн української агропродукції та інших вантажів.

Своєю чергою британська компанія Ambrey, яка займається аналізом морських ризиків, повідомляє, що Україна призупинила використання нового чорноморського експортного коридору через можливу загрозу з боку російських морських мін, передає Reuters.

"25 жовтня компанія Ambrey повідомила своїх клієнтів, що російські ВПС скинули щонайменше чотири об'єкти, ймовірно акустичні та/або магнітні морські міни, у транзитній зону українського зернового коридору поблизу острова Зміїний, Україна", - повідомили у британській компанії.

Там зауважили, що роботу коридору, ймовірно, призупинили для їх пошуку та знешкодження.

Як повідомлялося, раніше низка галузевих видань повідомила про призупинку руху суден новим коридором з портів Одеси через загрозу з боку російських військових літаків. За їх даними, коридор не працює останні три дні, оскільки плани руху суден не погоджують військові.

Напередодні Українська зернова асоціація (УЗС) повідомила про численні скарги від учасників ринку зерна про необґрунтовану затримку завантажених зерном суден для експорту в портах Великої Одеси, унаслідок чого аграрії та держбюджет несуть великі збитки. За оцінкою УЗА, кожен день затримки завантажених зерном суден в портах призводить до збитків на рівні $1-1,5 на тонні продукції на день.

Нагадаємо, у липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. З 16 вересня тимчасовим коридором до українських чорноморських портів зайшли 32 судна загальною місткістю близько 1,4 млн тонн. Загальна місткість цих суден приблизно відповідає обсягу аграрної продукції, відвантаженої на експорт у перший місяць роботи "Чорноморської зернової ініціативи" після її запуску влітку минулого року за підтримки Туреччини і ООН. Втім, це лише третина обсягів, які вивозилися з українських портів у ті місяці, коли він працював найбільш ефективно.

Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.

У жовтні російський президент Владімір Путін під час візиту до Китаю заявив, що російські літаки, оснащені ракетами "Кінжал", патрулюватимуть нейтральну зону над Чорним морем, не уточнивши їх мети.