Кількість резидентів «Дія.City» перевищила 700: За місяць доєдналося 47 компаній

Кількість резидентів "Дія.City" за останній місяць збільшилася на 47 і досягла 736.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Так, недавно до простору доєдналися:

* Himera - defense-tech стартап, який розробляє тактичні радіостанції. Це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБом. Росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Продукт тримає заряд до 4 днів.

* Artellence - розробник унікальних продуктів на базі AI & ML для ухвалення бізнес рішень. Серед них - BigDataCredit, що підвищує точність кредитного скорингу і дає інформацію про позичальників; BigDataPeople - надає структуровану інформацію про людину з інтернет-джерел; BigDataAnalytics, відкриває інсайти про поведінку чи вподобання окремої ЦА або населення цілої країни.

* Bubibo - український продуктовий pet-tech стартап, що створює екосистему цифрових сервісів для власників домашніх тварин та професіоналів в сфері pet-догляду - ветеринарів, грумерів, кінологів тощо.

* CASES - українська соцмережа для креативних індустрій й освітня платформа. За допомогою продукту можна навчатися та викладати, створювати портфоліо та вести блог, ділитись новинами та дізнаватись нове, знаходити замовників та фахівців.

* Knowledgator Engineering - ШІ-інструмент, який перетворює неструктурований текст на динамічні бази даних, що саморедагуються. Його використовують для аналізу ринку, наукової сфери та конкурентного середовища задля покращення R&D інвестицій.

* SOMATIC - американська компанія, яка створила розумного робота-прибиральника. Він сам відчиняє й зачиняє двері, їздить на ліфті, бризкає на стіни і підлогу дезінфікуючим засобом і водою, піднімає кришки, щоб очистити їх, потім пилососить кімнату.

"Дія.City" - унікальний правовий та податковий простір, що створює сприятливі умови для розвитку ІТ-бізнесу в Україні. Проект запущений 8 лютого 2022 року за ініціативи Міністерства цифрової трансформації та за участі представників ІТ-індустрії. У межах простору діє комплекс податкових та правових стимулів для розвитку технологічного потенціалу України.