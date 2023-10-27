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Dragon Capital знизив прогноз зростання ВВП у 2024 р. удвічі - до 4,0% р/р й очікує 39 грн/$1 до 2025 р.

18:04 26.10.2023 |

Економіка

 

Інвестиційна компанія Dragon Capital з огляду на динаміку подій на фронті переглянула ключове припущення на 2024 рік і тепер очікує продовження війни і в другому півріччі наступного року, через що знизила прогноз зростання економіки вдвічі - з 8% до 4%.

"Продовження війни означатиме, що економіка України не отримає поштовху від часткового повернення біженців і поліпшення економічних настроїв, проте нещодавнє відновлення експорту товарів через порти України в Чорному морі може стати важливим драйвером економічного зростання", - йдеться в повідомленні Dragon Capital у четвер.

На думку її аналітиків, повноцінне відновлення перевезень через порти Чорного моря може збільшити експортну виручку на $9-10 млрд у 2024 році, що на третину більше, ніж у сценарії "без портів Чорного моря", і мати позитивний вплив на зростання реального ВВП до 5,0 відсоткових пунктів (в. п.).

Як уточнили в Dragon Capital, принаймні 46 суден загальною вантажопідйомністю 1,85 млн тонн зайшли в українські порти в Чорному морі з моменту відкриття тимчасового коридору. Більшість із них, а саме 41 судно вантажопідйомністю 1,7 млн тонн, прибули до портів Одеси в жовтні. Кораблі прибули під навантаження товарами, що традиційно орієнтовані на морську логістику, - сільськогосподарські й промислові (переважно залізна руда і меншою мірою метали й вугілля).

Водночас, за оцінками компанії, з огляду на продовження бойових дій і ризик пошкоджень суден, що рухаються до українських портів, повноцінного відновлення судноплавства не буде, й обсяги експорту через порти Чорного моря коливатимуться між 1,5 та 3,5 млн тонн на місяць.

У Dragon Capital уточнили, що зберегли без змін прогноз зростання на 2023 рік на рівні 4,5%, оскільки останні наявні дані підтверджують очікування компанії, що економічна активність стабілізувалася в третьому кварталі після поступового зростання в першій половині року.

У компанії зазначили, що очікують продовження фінансової підтримки з боку іноземних партнерів у 2024 році, що дасть змогу під егідою МВФ отримати $40 млрд прямої бюджетної підтримки. Цього має бути достатньо для фінансування дефіциту бюджету, за умови, що уряд активізує внутрішні запозичення, та сприятиме подальшому зростанню резервів НБУ до $45 млрд у 2024 році. Це дасть змогу Нацбанку продовжувати поступово пом'якшувати валютні обмеження.

"Ми покращуємо наш прогноз курсу гривні до долара США, очікуючи, що він становитиме 37 грн/$1 до кінця поточного року (порівняно з попереднім прогнозом 37,5 грн/$1) та 39 грн/$1 до кінця 2024 року (порівняно з 41 грн/$1), оскільки за умов війни, що триває, валютно-курсова стабільність залишиться ключовою ціллю для Нацбанку, незважаючи на нещодавній перехід до керовано-гнучкого курсу", - ідеться в повідомленні.

Крім того Dragon Capital знизив прогноз інфляції до кінця 2023 року на 3,0 в. п. - до 6,0%, з огляду на більш суттєве, ніж очікувалося, зниження фундаментального тиску останніми місяцями та збільшення прогнозного врожаю для окремих культур (наприклад, овочів, гречки).

"Ми прогнозуємо, що у 2024 році показник інфляції прискориться до 8,0%, зокрема через збільшення внутрішніх цін на сільськогосподарські товари в результаті часткового відновлення портів Чорного моря", - зазначено в релізі.

Уточнюється, що, як і раніше, основні ризики для прогнозу пов'язані насамперед із перебігом війни, включно із ситуацією на полі бою й пошкодженням критичної інфраструктури (електроенергія, газ, порти). Також обсяги й темпи надходження іноземного фінансування залишаються ключовими факторами ризику для економіки України.

Як повідомлялося, НБУ в четвер утретє цього року суттєво поліпшив макропрогноз на 2023 рік: тепер він очікує зростання економіки на 4,9% за зниження інфляції до 5,8%. На наступний рік оцінку зростання ВВП він поліпшив незначно - з 3,5% до 3,6%, тоді як щодо інфляції НБУ тепер очікує розвороту тенденції та її збільшення до 9,5% замість колишнього прогнозу у 8,5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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