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У Нацбанку фіксують зменшення витрат українців за кордоном
17:53 26.10.2023 |
У Національному банку фіксують зниження витрат українців, які перебувають за кордоном.
Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Витрати українців за кордоном суттєво знизились, починаючи з квітня місяця. Цьому посприяли і заходи Національного банку, пов'язані із зниженням спреду між готівковим і офіційним обмінним курсом, що, відповідно, знизило привабливість так званого карткового туризму", - сказав Ніколайчук.
За його словами, також спостерігається поступова адаптація українських громадян за кордоном, які дедалі більше там працевлаштовуються.
Як повідомлялось, за даними Міністерства економіки України, близько 6,2 млн українців нині перебувають за кордоном.
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