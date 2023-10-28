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Україна цьогоріч отримає близько $45 мільярдів кредитів і грантів - НБУ
16:53 26.10.2023 |
За прогнозами Національного банку, загальний обсяг фінансової підтримки у формі кредитів і грантів у 2023 році сягне близько 45 млрд дол. США.
Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Передбачається, що загальний обсяг фінансової підтримки у формі кредитів і грантів цьогоріч сягне близько 45 млрд дол. США. Ці надходження залишаються основним джерелом покриття високого дефіциту державного бюджету, що цього року розшириться до майже 29% ВВП", - сказав Пишний.
Він зазначив, що завдяки міжнародній допомозі Україна також має змогу фінансувати значний дефіцит поточного рахунку, а НБУ - підтримувати високий рівень міжнародних резервів та балансувати валютний ринок.
Як повідомлялося, з початку повномасштабної війни Україна отримала від країн G7 майже 33 млрд дол. Ці кошти стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету України та фінансуванні критично важливих видатків.
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