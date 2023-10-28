НБУ суттєво поліпшив прогноз по інфляції за підсумками цього року, але погіршив на 2024

Національний банк фіксує зниження інфляції у вересні до 7,1% у річному вимірі та прогнозує швидше зниження інфляції за підсумками цього року.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу.

"У вересні інфляція знизилася до 7,1% у річному вимірі. Таку цінову динаміку зумовлювала насамперед значна пропозиція сільськогосподарської продукції нового врожаю, зокрема овочів та фруктів, цукрових буряків, зернових та олійних культур", - зазначив глава регулятора.

Крім цього, мораторій на підвищення низки житлово-комунальних тарифів надалі обмежував зростання адміністративно-регульованих цін. Також стримувала подорожчання товарів, що мають значну імпортну складову (електроніка, побутова техніка) стійка ситуація на валютному ринку.

У результаті базова інфляція у вересні теж помітно сповільнилася - до 8,4% у річному вимірі.

За оцінками НБУ інфляція продовжила сповільнюватися в жовтні, чому, зокрема, посприяло збереження курсової стійкості на тлі успішного переходу до керованої гнучкості курсу. Водночас зберігався тиск на інфляцію з боку інших фундаментальних чинників.

"Поступове відновлення економіки супроводжується пожвавленням попиту на споживчі товари і послуги, а дефіцит кваліфікованих працівників, зокрема внаслідок міграції, спонукає підприємства до підвищення зарплат відносно високими темпами", - додав Пишний.

Також залишається значним тиск на витрати бізнесу, що пов'язано руйнуваннями, ускладненою логістикою, подорожчанням електроенергії для непобутових споживачів внаслідок війни.

На кінець 2023 року НБУ прогнозує інфляцію на рівні 5,8%, попреденій прогноз передбачав зниження інфляції до 10,6%. Основним чинником цього перегляду став вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін.

Водночас прогноз інфляції на 2024 рік підвищили з 8,5% до 9,8%.

"Пришвидшення зростання цін у наступному році зумовлюватиметься низькою цьогорічною базою порівняння для вартості продовольчих товарів, тривалішим збереженням тиску на витрати бізнесу через перегляд припущення щодо безпекових ризиків, збільшенням зарплат та прискоренням зростання адміністративно-регульованих цін", - додали в Нацбанку.

У 2025 році інфляція сповільниться до 6%, насамперед через очікуване зниження безпекових ризиків, що припускається прогнозом НБУ.

"Відновлення оптимальної логістики та виробництва в післявоєнний період дасть змогу нарощувати пропозицію товарів та обмежуватиме ціновий тиск. Вагомий вплив на цінову динаміку матиме й очікуване зниження світових цін на енергоносії", - резюмували в регуляторі.