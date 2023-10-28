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АНАЛІТИКА

Нацбанк спрогнозував продовження війни щонайменше до кінця 2024 року

 

Національний банк переглянув основне припущення щодо безпекових ризиків у своєму макроекономічному прогнозі.

Оновлений прогноз передбачає їх збереження щонайменше до кінця 2024 року, повідомляє пресслужба НБУ.

"Це припущення узгоджується з переважною більшістю експертних прогнозів та результатами опитувань. Також воно відповідає припущенням, закладеним у проєкт бюджету на 2024 рік, що передбачає збереження значних видатків на підтримання обороноздатності впродовж року", - йдеться у повідомленні.

Водночас Нацбанк зауважує, що зберігається високий рівень невизначеності щодо тривалості повномасштабної війни.

"Швидша перемога України посприяє стрімкішому економічному зростанню та нівелює значну кількість інфляційних ризиків, пов'язаних із війною. Натомість триваліше, ніж очікується зараз, збереження безпекових ризиків може призвести до додаткових втрат потенціалу української економіки та сильнішого інфляційного тиску на прогнозному горизонті", - зазначається у повідомленні.

Нацбанк також вказує на актуальність таких ризиків:

* зниження обсягів чи втрата ритмічності надходження міжнародної допомоги;

* виникнення додаткових бюджетних потреб (для підтримання обороноздатності, ліквідації наслідків терактів тощо) і значних квазіфіскальних дефіцитів, зокрема в енергетичній сфері;

* суттєві пошкодження портової та енергетичної інфраструктури, які обмежуватимуть експорт;

* негативні міграційні тенденції.

"Натомість значному пришвидшенню економічного відновлення може посприяти реалізація масштабних проєктів відбудови України. Крім того, зростання економіки в найближчій перспективі може виявитися швидшим, ніж очікується, у разі суттєвішого нарощування потужності морських шляхів експорту", - додали у НБУ.

Як повідомлялося, в оновленому прогнозі Національний банк поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році. Водночас прогноз інфляції на кінець 2023 року покращено з 10,6% до 5,8%.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: прогноз
 

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