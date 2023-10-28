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АНАЛІТИКА

Нацбанк України поліпшив прогноз зростання ВВП у 2023 р. до 4,9% за зниження інфляції до 5,8%

14:12 26.10.2023 |

Економіка

 

Національний банк України втретє цього року суттєво поліпшив макропрогноз на поточний 2023 рік: тепер він очікує зростання економіки на 4,9% за умови зниження інфляції до 5,8%.

Згідно з повідомленням на сайті центробанку в четвер, на наступний рік оцінку зростання ВВП поліпшено незначно - з 3,5% до 3,6%, тоді як щодо інфляції НБУ тепер очікує розвороту тенденції та її збільшення до 9,5% замість колишнього прогнозу у 8,5%.

Як повідомлялося, наприкінці липня Нацбанк повторно підвищив прогноз зростання ВВП України 2023 року з 2% до 2,9% (у січні він оцінював його на рівні 0,3%), проте знизив прогноз на 2024 рік із 4,3% до 3,5%.

Центробанк також повторно поліпшив оцінку інфляції за підсумками 2023 року з 14,8% до 10,6% (у січні він очікував її на рівні 18,7%), а на 2024 рік - з 9,6% до 8,5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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