Японська служба з ліквідації наслідків аварії на Фукусімі погодилася допомогти Україні

Руйнування після землетрусу в Японії у 2011 році

Японське Агентство реконструкції, яке має багаторічний досвід успішного відновлення масштабних пошкоджень після стихійного лиха, погодилося допомагати Агентству відновлення України у проєктах відновлення. Про це повідомляє пресслужба Агентства.

Важливим напрямом співпраці стане досвід електронного управління будівництвом - плануванням та проєктуванням.

Агентство реконструкції Японії займалося відновленням після землетрусу у 2011 році, що призвів до аварії на атомній станції Фукусіма.

Усі проєкти з ліквідації наслідків аварії на АЕС Фукусіма вже завершені, але Агентство продовжує займатися наданням психологічної допомоги мешканцям та відновленням бізнесу на постраждалих територіях.

"Це наша перша зустріч, а далі ми визначатимемо напрямки, в яких зможемо працювати. Упевнений, що передамо справді корисні знання", - прокоментував генеральний директор Агентства Уно Йошімаса.

Україна домовилася про співпрацю з Агентством реконструкції Японії ще у червні 2023 року під час саміту міністрів транспорту країн G7.

Агентство реконструкції Японії створено у лютому 2012 року та є головним органом уряду Японії, відповідальним за процес відновлення після землетрусу 11 березня 2011 року. Мета роботи Агентства - централізоване управління заходами з реконструкції, координація всіх залучених служб та співпраця з місцевими органами влади.