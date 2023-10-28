Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українці з початку року задонатили найбільшим фондам 12,5 мільярда – Опендатабот

 

З січня по вересень три найбільші українські фонди зібрали 12,5 мільярда гривень донатів, найбільше з них - фандрейзингова платформа United24.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Найбільше донатів за перші 9 місяців року зібрала платформа United24 - 7,94 млрд грн або 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів - трохи більше 3 млрд гривень - отримав фонд "Повернись живим", до фонду Сергія Притули надійшо близько 1,5 млрд гривень (12%) .

Найбільше донатів, зібраних United24, надійшло на потреби ЗСУ - 89% від загального обсягу або 7,06 млрд грн.

Також у травні фонд розпочав збори за двома новими напрямами - на гуманітарне розмінування та потреби освіти і науки. Протягом п'яти місяців на ці рахунки було перераховано 31 млн грн на 76 млн грн відповідно.

Фонд "Повернись живим" у серпні 2023-го побив своєрідний рекорд - тоді на його рахунки надійшло пів мільярда гривень, що є найкращим показником за останні півтора роки. Більше донатів цей фонд збирав лише у перші місяці повномасштабного вторгнення.

При цьому, 281 млн гривень, або понад половину серпневих донатів, "Повернись живим" отримав за п'ять днів - з 14 по 18 серпня, коли у фонді проходив проєкт "Виявляємо - знищуємо", у рамках якого збиралися кошти на закупівлю п'яти комплексів БПЛА моделі EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів ГУР.

Загалом з травня 2022 року на рахунки цього фонду, в середньому, надходило 320 млн гривень на місяць.

Фонд Сергія Притули зібрав рекордну суму донатів - майже 243 млн грн - у липні. У фонді пояснили, що це пов'язано із проведенням Мегазбору на закупи українським військовим безпілотників, човнів та вантажівок. В середньому, на місяць фонд Притули збирає 170 млн грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5082
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 38,4687
  0,1484
 0,38

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4029  0,02 0,06 38,0461  0,01 0,02
EUR 39,7018  0,04 0,10 40,5589  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4200  0,11 0,30 36,4450  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес