Українці з початку року задонатили найбільшим фондам 12,5 мільярда – Опендатабот

З січня по вересень три найбільші українські фонди зібрали 12,5 мільярда гривень донатів, найбільше з них - фандрейзингова платформа United24.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Найбільше донатів за перші 9 місяців року зібрала платформа United24 - 7,94 млрд грн або 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів - трохи більше 3 млрд гривень - отримав фонд "Повернись живим", до фонду Сергія Притули надійшо близько 1,5 млрд гривень (12%) .

Найбільше донатів, зібраних United24, надійшло на потреби ЗСУ - 89% від загального обсягу або 7,06 млрд грн.

Також у травні фонд розпочав збори за двома новими напрямами - на гуманітарне розмінування та потреби освіти і науки. Протягом п'яти місяців на ці рахунки було перераховано 31 млн грн на 76 млн грн відповідно.

Фонд "Повернись живим" у серпні 2023-го побив своєрідний рекорд - тоді на його рахунки надійшло пів мільярда гривень, що є найкращим показником за останні півтора роки. Більше донатів цей фонд збирав лише у перші місяці повномасштабного вторгнення.

При цьому, 281 млн гривень, або понад половину серпневих донатів, "Повернись живим" отримав за п'ять днів - з 14 по 18 серпня, коли у фонді проходив проєкт "Виявляємо - знищуємо", у рамках якого збиралися кошти на закупівлю п'яти комплексів БПЛА моделі EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів ГУР.

Загалом з травня 2022 року на рахунки цього фонду, в середньому, надходило 320 млн гривень на місяць.

Фонд Сергія Притули зібрав рекордну суму донатів - майже 243 млн грн - у липні. У фонді пояснили, що це пов'язано із проведенням Мегазбору на закупи українським військовим безпілотників, човнів та вантажівок. В середньому, на місяць фонд Притули збирає 170 млн грн.