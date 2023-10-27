Банкіри очікують поліпшення Нацбанком оцінки зростання ВВП України у 2023 р. приблизно до 4% та інфляції до 7-8%

Національний банк України (НБУ) поліпшить прогнозну оцінку зростання реального ВВП України у 2023 році з 2,9% до 4%, а інфляції - з 10,6% до 7-8%, вважають банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

"У липні НБУ прогнозував уповільнення інфляції за підсумками року до 10,6%. Але вже у вересні темпи зростання споживчих цін знизилися до 7,1% у річному вираженні. Цілком очевидно, що у вересневому макропрогнозі оцінка значно покращиться. Я очікую побачити в оновленому макропрогнозі показник у діапазоні 7-8%", - зазначив голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

Він зазначив, що більш оптимістичних оцінок очікує від НБУ і щодо прогнозу зростання ВВП.

"У липні регулятор розраховував на зростання економіки на 2,9% за підсумками року. З урахуванням наявної динаміки вересневі оцінки будуть іще оптимістичнішими. Думаю, що прогноз буде переглянуто в бік збільшення до 3,3-3,7%", - зазначив він.

Ексначальник аналітичного відділу Сенс Банку Олексій Блінов також очікує поліпшення прогнозу зростання реального ВВП: "у липні було +2,9%, нині має бути або знову консервативне - 4%, або сміливіше - 5%".

Він також прогнозує поліпшення прогнозу інфляції на кінець 2023 року з липневих 10,6% до 5,7-6,5% і перегляд "очевидно застарілого" прогнозу врожаю зернових і олійних, адже влітку НБУ очікував врожаю зерна 46,8 млн, а зараз Україна очікує врожай у 54-57 млн тонн.

"А ось прогнози на 2024 рік я не покращував би, крім автоматичних поправок, які виходять із перегляду 2023 року (напевно, тепер називатимуться "вищою базою порівняння"). Зберігаю власний прогноз зростання економіки на 5,5% у 2023 році і лише на 3% у 2024-му. Наступного року ми, найімовірніше, побачимо прискорення інфляції та припинення зниження процентної ставки", - додав аналітик.

Його думку поділяє начальник управління стратегічного аналізу банку "Південний" Костянтин Хведчук.

"НБУ поліпшить прогноз ВВП на поточний рік за рахунок кращих фактичних даних до зростання 4-5%. Утім, потенціал зростання ВВП наступного року залишається обмеженим, де основна невизначеність - інтенсивність бойових дій. Дія чинників, що підтримували економіку поточного року, поступово вичерпуватиметься (фіскальний стимул, гарний врожай), тож наступного року ми, ймовірно, спостерігатимемо сповільнення темпів відновлення економіки", - прогнозує банкір.

Він додав, що щодо нормалізації дизайну монетарної політики НБУ поки що залишатиметься обережним й уникатиме суттєвих змін.

За словами Хведчука, в умовах надлишкової ліквідності банки вже почали активно знижувати ставки за депозитами в роздрібному сегменті, що сповільнить вкладення фізосіб у строкові вклади і посилить попит населення на іноземну валюту.

Заступник голови правління банку "Кредит Дніпро" Оксана Шведа також поділяє позитивний прогноз.

"З одного боку, ми очікуємо перегляду макропрогнозу на наступний період, зокрема прогнозу інфляції. Прогнозуємо новий рівень 7-8% до кінця року. Водночас, як ми знаємо, цільовий рівень інфляції для України - 5%", - пояснила вона.

Аналогічної думки дотримується головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

"З огляду на кращу цінову динаміку, НБУ поліпшить прогноз інфляції на наступний рік, імовірно, до рівня біля 7%. Також ми очікуємо поліпшення прогнозу ВВП на 2023 рік до діапазону 4-5%. Прогнози інфляції та економічного зростання на 2024 рік залишаться практично незмінними", - зазначив експерт.

Як повідомлялося, наприкінці липня Нацбанк повторно підвищив прогноз зростання ВВП України 2023 року з 2% до 2,9% (у січні він оцінював його на рівні 0,3%), однак знизив прогноз на 2024 рік із 4,3% до 3,5%.

Центробанк також повторно поліпшив оцінку інфляції за підсумками 2023 року з 14,8% до 10,6% (у січні він очікував її на рівні 18,7%), а на 2024 рік - з 9,6% до 8,5%.