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Україна розпочала переговори про експортний «зелений коридор» через Молдову до Румунії
22:45 25.10.2023 |
Україна розпочала переговори з Молдовою та Румунією щодо створення "зеленого коридору" між пунктами пропуску Рені (Україна) - Джюрджюлешти (Молдова) - Галац (Румунія) для збільшення експорту української аграрної продукції. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Пропозиція запровадити "зелений коридор" передбачає низку заходів для всіх трьох країн. Насамперед йдеться про спільний контроль між Україною та Молдовою і скоординований контроль між Молдовою та Румунією.
"Завдяки цьому рішенню ми зможемо зменшити кількість зупинок для вантажівок і, відповідно, прискорити контроль. Глобально це рішення дозволить розв'язати питання комплексного розвитку інфраструктури на українсько-молдовсько-румунському кордоні", - пояснив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.
Пункти пропуску розташовані неподалік один від одного і є стратегічними для перевезення товарів автотранспортом до румунських портів, зокрема до Галацу.
Для створення "зеленого коридору", крім запровадження спільного контролю, необхідно ще побудувати пункт пропуску "Рені". Тоді контрольні органи Молдови матимуть змогу проводити всі необхідні процедури на виїзді з України.
План запуску "зеленого коридору" також передбачає розширення з двох до чотирьох смуг дороги Рені-Галац та додаткове технічне оснащення пунктів пропуску.
Наразі пункт пропуску "Рені-Джюрджюлешть" за добу пропускає близько 50 вантажівок.
Ключова мета розвитку інфраструктури цього пункту пропуску та "зеленого коридору" - збільшення фактичної пропускної спроможності щонайменше вп'ятеро.
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