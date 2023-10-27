Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дні замість місяців: Міноборони вперше затвердило зразки дронів за новою процедурою

 

Міністерство оборони вперше затвердило нові зразки дронів за спрощеною процедурою, яка була днями схвалена Кабміном, і скоротила відповідні терміни до кількох днів, замість місяців.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Пришвидшення та спрощений допуск інновацій на фронт - результат змін, які минулого тижня затвердив Уряд. Раніше допуск до експлуатації тривав до кількох місяців. Розробки довго тестували, проводили купу непотрібних засідань та розводили бюрократію. Зараз допуск до експлуатації займає лише кілька днів", - розповів Федоров.

"Коптери швидше потраплятимуть на фронт та допоможуть воїнам тримати оборону й нищити окупантів", - додав він.

За його словами, військові вже протестували та схвалили нові зразки українських FPV-дронів та розвідувальних БпЛА.

Нагадуємо:

Раніше в Кабміні похвалилися також й спрощенням паперової бюрократії на фронті. Тепер для того, щоб списати знищене або пошкоджене військове майно, а відтак отримати нове, військовим доведеться витрачати на паперову роботу не пів року, а "кілька тижнів".

Процедура списання дронів - це був один з останніх блокерів, які заважали розвитку ринку БПЛА.

Крім того, у Кабміні спростили імпорт безпілотників, процедуру допуску до експлуатації, створили спеціальні зони для випробування БПЛА. Крім того, скасували мито та ПДВ.

До кінця року Україна вийде на виробництво десятків тисяч дронів на місяць. Про це розповіли в Мінстратегпромі.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5082
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 38,4687
  0,1484
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4029  0,02 0,06 38,0461  0,01 0,02
EUR 39,7018  0,04 0,10 40,5589  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4200  0,11 0,30 36,4450  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес