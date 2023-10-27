Польща побудує вантажний термінал, який використовуватимуть як пункт пропуску з Україною

Польща реалізує проєкт великого вантажного термінала в районі населеного пункту Гребенне, який використовуватимуть як пункт пропуску (ПП) спільно з Україною, повідомив заступник начальника штабу - начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Ігор Матвійчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Є ще один презентований ними (польською стороною - ІФ-У) проєкт - перший спільний вантажний термінал, розташований на кількох гектарах у районі населеного пункту Гребенне, неподалік ПП "Рава-Руська-Гребенне". Проєктна спроможність термінала як ПП буде вчетверо вищою за ту, яка діє зараз на ПП "Рава-Руська-Гребенне", що становить 600 транспортних засобів за зміну", - сказав Матвійчук.

У результаті реалізації проєкту навантажені транспортні засоби з ПП "Рава-Руська-Гребенне" будуть перенаправлені на нього. При цьому наявний ПП "Рава-Руська-Гребенне" стане виключно пасажирським, уточнив заступник начальника штабу - начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління.

З польського боку до термінала вже прокладено автодорогу, якою автомобілі з вантажами можуть пересуватися поза межами населених пунктів.

"З українського боку також потрібно буде підтягнути автодорогу від існуючої автодороги до пункту пропуску. А також побудувати об'їзну автодорогу навколо міста Рава-Руська", - уточнив Матвійчук.

Профінансувати проєкт будівництва дороги може Європейський банк реконструкції та розвитку, надавши кредит, додав він.

Крім того, за словами Матвійчука, до кінця грудня - початку 2023 року, як очікується, польські колеги завершать будівництво ще одного спільного МАПП "Нижанковичі-Мальховіце". Наразі він працює на тимчасовій інфраструктурі з українського боку.