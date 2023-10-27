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АНАЛІТИКА

Німеччина додатково надасть на підтримку української енергетики майже €200 мільйонів

 

Німеччина виділить Україні на потреби енергокомпаній цієї зими додатково 195 млн євро.

Про це повідомляє на своєму сайті Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку ФРН, передає Укрінформ.

Зазначається, що глава відомства Свенья Шульце під час переговорів у середу в Берліні з віцепрем'єр-міністром України Олександром Кубраковим запевнила, що німецький уряд продовжить підтримувати Україну у захисті критичної енергетичної інфраструктури та в економічному відновленні.

«Зокрема, Шульце пообіцяла виділити додаткові 195 млн євро на енергопостачання та виживання компаній в Україні», - йдеться у пресрелізі.

Загалом підтримка Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Україні з початку війни становить близько 1,2 мільярда євро.

«Тепло та електроенергія є ключовими для стійкості людей в Україні, особливо з огляду на майбутню зиму. Ось чому ми збільшуємо нашу підтримку критичної енергетичної інфраструктури України. Український уряд взяв на себе зобов'язання щодо реконструкції, яка зробить країну більш стійкою та наблизить її до Європейського Союзу. Ми будемо активно підтримувати вас у цьому», - заявила Шульце.

Близько половини нових коштів має бути використано для захисту енергетичної інфраструктури незадовго до початку зими, для відновлення пошкодженої війною української енергосистеми та водночас для забезпечення використання енергоефективних технологій і відновлюваних джерел енергії. З цією метою підтримка буде надана українському постачальнику електроенергії «Укренерго».

Регіональний фонд енергоефективності Green for Growth Fund також буде поповнено через банк KfW. Це надасть місцевим підприємствам вкрай необхідну фінансову підтримку, зокрема в аграрному секторі.

Як повідомлялось, напередодні Кубраков взяв участь у 6-му німецько-українському бізнес-форумі в Берліні.
 

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