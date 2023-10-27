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В Україні видано перший електронний лісорубний квиток
16:32 25.10.2023 |
Рівненська філія державного спеціалізованого підприємства "Ліси України" "Костопільське лісове господарство" першою в Україні отримала спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів в електронній формі, повідомив генеральний директор держпідприємства Юрій Болоховець.
"Електронний лісорубний квиток - це важлива складова лісової реформи і ще один величезний крок до детінізації лісової галузі", - написав він у фейсбуці.
Керівник ДП "Ліси України" наголосив, що експериментальний проєкт, який стартував 1 червня і триватиме два роки, передбачає впровадження в галузі єдиної електронної бази даних лісорубних квитків і сертифікатів про походження деревини.
Очікується, що лісорубний квиток сприятиме підвищенню ефективності громадського контролю за заготівлею деревини та протидіятиме незаконним рубкам. Більша прозорість приведе до зниження корупційних ризиків за рахунок мінімізації контактів між господарствами та чиновниками, впевнені в держпідприємстві.
Як повідомлялося, державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Входить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України. В управлінні підприємства перебувають 6,6 млн га земель державного лісового фонду.
В Україні з 2016 року розпочалася реформа лісового господарства. У її межах уже впроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. Із 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини.
У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дає змогу перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.
З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів. Окрім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.
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