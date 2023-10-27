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До кінця року Україна вийде на виробництво десятків тисяч дронів за місяць - Камишин
14:46 25.10.2023 |
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що до кінця поточного року Україна вийде на виробництво десятків тисяч дронів за місяць.
"Що стосується дронів, то ми вже виробляємо їх тисячами. До кінця року це будуть десятки тисяч за місяць. Це та сфера, яка зростає у нас навіть швидше, ніж боєприпаси і бойова зброя", - сказав він на брифінгу на теренах Промислового форуму НАТО, що відбувається у Стокгольмі в середу.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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