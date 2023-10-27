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Камишін: Наступного року ми отримаємо першу продукцію, виготовлену іноземними оборонними компаніями в Україні
14:42 25.10.2023 |
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін прогнозує, що у 2024 році буде вироблено першу продукцію від західних оборонних компаній, які відкривають свої офіси в Україні.
"Я впевнений, що до кінця року в нас буде більше компаній, які відкриють офіси в Україні. Й наступний рік стане роком, коли ми отримаємо від них першу продукцію", - сказав він на брифінгу на полях Промислового форуму НАТО, що відбувається у Стокгольмі в середу.
Міністр зазначив, що багато західних оборонних компаній уже відкрили офіси в Україні як самостійно, так і в рамках спільного підприємства з українськими компаніями.
"Для нас головне, щоб підприємства приїхали й розпочали локальну діяльність в Україні", - сказав Камишін.
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