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Камишін: Наступного року ми отримаємо першу продукцію, виготовлену іноземними оборонними компаніями в Україні

14:42 25.10.2023 |

Економіка

 

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін прогнозує, що у 2024 році буде вироблено першу продукцію від західних оборонних компаній, які відкривають свої офіси в Україні.

"Я впевнений, що до кінця року в нас буде більше компаній, які відкриють офіси в Україні. Й наступний рік стане роком, коли ми отримаємо від них першу продукцію", - сказав він на брифінгу на полях Промислового форуму НАТО, що відбувається у Стокгольмі в середу.

Міністр зазначив, що багато західних оборонних компаній уже відкрили офіси в Україні як самостійно, так і в рамках спільного підприємства з українськими компаніями.

"Для нас головне, щоб підприємства приїхали й розпочали локальну діяльність в Україні", - сказав Камишін.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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