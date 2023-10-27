Щонайменше 30 німецьких компаній хочуть інвестувати в Україну, – Шмигаль

До німецького уряду надійшло 30 заявок від компаній, які мають намір інвестувати в Україну.

Про це повідомив прем'єр-міністр Дерис Шмигаль за результатами зустрічі з віцеканцлером, федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком.

За словами українського прем'єра, сторони домовилися активізувати інструменти експортного кредитування для спільної вигоди німецькому та українському бізнесу.

"Порушили також питання гарантій для німецьких інвесторів в Україні. За словами Роберта Габека, наразі до Уряду ФРН надійшло 30 заявок від компаній, які хочуть інвестувати в нашу економіку", - додав Шмигаль.

Також співрозмовники обговорили співпрацю у сфері модернізації українських виробництв та спільні проєкти в галузі енергетики. Крім того, сторони озвучили потреби в техніці для відновлення енергетичної системи України.

"Висловив вдячність Роберту Габеку за його особисті зусилля в наданні нашій країні озброєння та допомогу в проходженні минулого опалювального сезону", - підсумував Шмигаль.