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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Понад 8 тис. підприємців скористалися грантовою програмою «Власна справа» - глава Мінекономіки
14:31 25.10.2023 |
Більш ніж за рік 8283 підприємці стали переможцями грантової програми "Власна справа", повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
"8283 людини отримали ці гранти... Зараз немає обмежень за секторами, єдина вимога держави - створення щонайменше одного або двох робочих місць", - сказала вона під час форуму Human Capital UA у середу в Києві.
Свириденко наголосила, що можливості таких програм від українського уряду слід просувати серед українців, які виїхали за кордон.
"Це найбільша міграційна криза з часів Другої світової війни - 6 млн українців за кордоном... Ми бачимо: відсоток українців, які працевлаштовані за кордоном, зростає. Це велика загроза для нас", - зазначила глава Мінекономіки.
Водночас вона уточнила, що з моменту запуску програми Кабміном у липні 2022 року підприємці подали 34,9 тис. заявок на участь у ній, а її переможці створили 19,1 тис. робочих місць. Держава виплатила за програмою "Власна справа" 1,9 млрд грн.
Глава Мінекономіки наголосила, що програма працюватиме й 2024 року, водночас її розширено на ветеранів і подружжя ветеранів.
"Ми побачили великий попит на цю програму, однак побачили й проблему у ветеранському сегменті: потрібно посилювати освітню компоненту", - зазначила перший віцепрем'єр Свириденко.
Водночас грантовою програмою для переробних підприємств, яка передбачає гранти до 8 млн грн, скористалися за зазначений період 597 підприємств. Загальна сума грантів за цією програмою становить наразі 3,1 млрд грн. Це дало змогу створити 3,1 тис. робочих місць.
"З огляду на заблоковані морські порти, слід іти в глибоку переробку, щоб отримати експортну виручку від товарів із доданою вартістю, а не від сировинної продукції", - пояснює перший віцепрем'єр.
Як повідомлялося, програма "Власна справа" стартувала 1 липня 2022 року в рамках проєкту "єРобота". Вона передбачає надання мікрогрантів до 250 тис. грн для малого бізнесу й мікробізнесу з умовою створення одного або двох робочих місць залежно від розміру гранту.
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