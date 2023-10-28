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Скандальна постанова про прибуток: Держаудитслужба підписала меморандум з постачальниками Міноборони
Державна аудиторська служба (ДАСУ) та представники громадських об'єднань, які представляють інтереси роботодавців України, домовилися об'єднати зусилля для забезпечення ефективного використання державних коштів під час війни.
Відповідний Меморандум про взаємодію підписали голова Держаудитслужби Алла Басалаєва, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник та керівник Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств легкої промисловості Олександр Соколовський, повідомляє пресслужба ДАСУ.
"Основна мета Меморандуму - консолідувати зусилля бізнесу та держави для того, аби сприяти ефективному й законному використанню бюджетних коштів, зокрема, у оборонній сфері. Адже в умовах воєнного стану усі потреби сектору безпеки і оборони мають забезпечуватись на гідному рівні. Водночас Держаудитслужба готова долучитися до удосконалення існуючої нормативно-правової бази", - прокоментувала підписання документа Басалаєва.
Вона також запропонувала створити постійний формат для обговорення важливих проблемних питань, які виникають у підприємців, які реалізують проєкти за кошти державного чи місцевого бюджетів.
Своєю чергою Олександр Соколовський зауважив, що для того, щоб меморандум запрацював, потрібно внести зміни до постанови уряду про закупівлі товарів для потреб оборони.
"Головне зараз - переконати уряд, а конкретно прем'єра, щоб була прийнята відповідна постанова або внесені зміни до існуючої. Головне питання, яке так і не вирішено - це закладені в 2022 і першій половині 2023 року в калькуляціях прогнозні прибутки постачальників, які досі трактуються як збитки державі", - написав він у Facebook.
Він додав, що якщо ця проблема так і залишиться невирішеною, постачальників чекають судові позови.
"А вони можуть тягнутися довго і все це може значно ускладнити роботу оборонноі галузі. Бо поки йдуть суди та апеляції, нас (на основі актів ДАСУ) можуть безкінечно жахати правоохоронці", - зазначив Соколовський.
ДАСУ зазначає, що загалом у зустрічі взяли участь голова Ради ФРУ Дмитро Олійник, керівник Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств легкої промисловості Олександр Соколовський, генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов, а також керівник держпідприємства КБ "Луч" Олег Коростельов та член правління Асоціації "Укрлегпром" Анна Огаренко.
Як повідомлялося, раніше держпідпримство КБ "Луч" та низка інших постачальників Міноборони зверталися до Кабінету міністрів та вищого політичного керівництва країни через дії та висновки Державної аудиторської служби України, яка трактувала закладений у контракти прибуток компаній як збитки державного бюджету.
Своєю чергою голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва зазначала, що Кабмін у липні прийняв зміни до своєї постанови, дозволивши компаніям, що укладають контракти з Міноборони, включати прибуток у ціну. Водночас вона уточнила, що прибуток можна включати до контрактів з Міноборони лише починаючи з липня 2023 року, коли Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову.
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