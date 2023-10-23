Держава працевлаштувала 173 000 українців з початку року. Кого шукають роботодавці

Через Державну службу зайнятості нову роботу знайшли 173 000 українців у січні-вересні, 120 000 з них були зареєстрованими безробітними. Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції з посиланням на дані Держслужби зайнятості.

Заявки на пошук роботи подали 560 000 осіб за звітний період, з них - 418 000 безробітних. Допомогу з безробіття отримували 272 000 осіб.

Зберігається високий попит на представників робітничих професій та торгівлі. Роботодавці шукають досвідчених трактористів, водіїв, електриків, токарів, продавців, кухарів, пекарів, швачок, слюсарів, електрогазозварників.

Професійне навчання за сприяння Держслужби зайнятості проходили майже 25 000 безробітних, зокрема у центрах професійно-технічної освіти Держслужби зайнятості - 15 000 слухачів.

Найчастіше навчання проводилося за професіями: продавець, кухар, швачка, адміністратор, бухгалтер, касир, перукар, водій, електрогазозварювальник, тракторист.

Після закінчення навчання слухачам видається документ державного зразка про надання відповідної кваліфікації.

Ваучери на навчання для підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку праці отримали 14 500 громадян. Найбільше ваучерів було видано на: психологія, медсестринство, соціальна робота, середня та дошкільна освіта.

Майже 67 000 роботодавців співпрацювали з Держслужбою зайнятості та надали інформацію щодо 255 000 вакансій.

Більшість вакансій відкрито на підприємствах переробної промисловості (20%), в гуртовій та роздрібній торгівлі (16%), у сфері освіти (10%), на транспорті та пошті (10%), у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (8%).