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АНАЛІТИКА

В Україні 840 підприємств переїхали через війну у безпечніші регіони - Опендатабот

13:56 23.10.2023 |

Економіка

В Україні 840 підприємств переїхали через війну у безпечніші регіони - Опендатабот

 

В Україні від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників станом на кінець вересня за програмою релокації у більш безпечні регіони переїхали 840 підприємств.

Про це повідомляє Опендатабот.

"За півтора року від початку великої війни станом на кінець вересня в Україні за програмою релокації у більш безпечні регіони переїхало 840 підприємств. З них 667 вже працюють на новому місці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі за урядовою програмою підприємства можуть перевезти виробничі потужності з територій, що наближені або знаходяться у зоні бойових дій, до шістнадцяти регіонів країни.

Найбільша частина бізнесів для нового місця роботи обрала Закарпатську та Львівську області - по 120 та 199 компаній відповідно. До топу затребуваних у підприємців безпечних регіонів потрапили також Чернівецька область - 78 релокантів, та Івано-Франківщина - 70. А ось найменш затребуваними виявились Одещина - лише 3 бізнеси, Житомирщина - 6 компаній, та Кіровоградщина - 17.

Як повідомлялося, урядова програма релокації підприємств реалізується Міністерством економіки України спільно з обласними держадміністраціями, а також Укрзалізницею та Укрпоштою. Наразі релокація можлива в один з шістнадцяти регіонів: Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська та Київська (за виключенням Києва) області.
За матеріалами: Укрінформ
 

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