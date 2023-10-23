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У Мінекономіки розрахували потребу ринку праці у фахівцях на 2024-2027 роки

09:49 23.10.2023 |

Економіка

 

Міністерство економіки України підготувало прогноз потреби у фахівцях та кадрах на ринку праці у середньостроковій перспективі. Акцент - на робітничих спеціальностях у промисловості та будівництві.

Як передає Укрінформ, відповідний Проєкт середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці на 2024-2027 роки оприлюднено на сайті СПО об'єднань профспілок.

Згідно із прогнозом, у 2024 році вітчизняний ринок праці потребуватиме 481,57 тис. працівників, серед яких найбільш затребуваними будуть фахівці у сфері промисловості (120,93 тис.) та будівництва (111,73 тис.).

На 2025 рік прогнозується збільшення загальної потреби робочих рук до 541,95 тис. осіб з аналогічним професійним ухилом - у промисловості планується залучити 138,62 тис., в будівництві - 134,08 тис. осіб.

У 2026 році знов очікується зростання ринку праці - до 606,75 тис. осіб. За видами економічної діяльності також лідирують промисловість (156,28 тис.) та будівництво (156,42 тис.).

На 2027 рік збільшення робочих рук планується до 669,45 тис. осіб; у промисловості - до 173,96 тис., в будівництві - до 173,19 тис.

Як повідомлялося, за даними Європейської Бізнес Асоціації, у 2023 році 51% компаній продовжували винаймати працівників, а намір збільшити чисельність персоналу у наступному році виявили 64% бізнесів.
 

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