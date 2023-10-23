Фінансові новини
- |
- 23.10.23
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Мінекономіки розрахували потребу ринку праці у фахівцях на 2024-2027 роки
09:49 23.10.2023 |
Міністерство економіки України підготувало прогноз потреби у фахівцях та кадрах на ринку праці у середньостроковій перспективі. Акцент - на робітничих спеціальностях у промисловості та будівництві.
Як передає Укрінформ, відповідний Проєкт середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці на 2024-2027 роки оприлюднено на сайті СПО об'єднань профспілок.
Згідно із прогнозом, у 2024 році вітчизняний ринок праці потребуватиме 481,57 тис. працівників, серед яких найбільш затребуваними будуть фахівці у сфері промисловості (120,93 тис.) та будівництва (111,73 тис.).
На 2025 рік прогнозується збільшення загальної потреби робочих рук до 541,95 тис. осіб з аналогічним професійним ухилом - у промисловості планується залучити 138,62 тис., в будівництві - 134,08 тис. осіб.
У 2026 році знов очікується зростання ринку праці - до 606,75 тис. осіб. За видами економічної діяльності також лідирують промисловість (156,28 тис.) та будівництво (156,42 тис.).
На 2027 рік збільшення робочих рук планується до 669,45 тис. осіб; у промисловості - до 173,96 тис., в будівництві - до 173,19 тис.
Як повідомлялося, за даними Європейської Бізнес Асоціації, у 2023 році 51% компаній продовжували винаймати працівників, а намір збільшити чисельність персоналу у наступному році виявили 64% бізнесів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Раді запропонували альтернативу ФОП для неофіційно зайнятих осіб – спецрежим зі ставкою 6%
|Ігнат: Пілоти ЗСУ невдовзі пересядуть з тренажерів на F-16
|Посол України розповіла, на що підуть понад $60 млрд від США
|США хочуть зменшити розмір щомісячної допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НАЗК попередило про ризик видалення з реєстру корупціонерів понад 10 тисяч осіб
|У Мінекономіки розрахували потребу ринку праці у фахівцях на 2024-2027 роки
|Швеція профінансує розробку для України плану "зеленого" переходу та відновлення
|За програмою «єВідновлення» погоджено допомогу на 1,9 млрд грн
|Старт масового виробництва засобів РЕБ: Кабмін спростив допуск до експлуатації
|Раді запропонували альтернативу ФОП для неофіційно зайнятих осіб – спецрежим зі ставкою 6%
Бізнес
|США заборонили експорт у Китай флагманських відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 вартістю від $1600
|Творці гри World of Tanks запускають проєкт на підтримку України
|Lloyd's опублікував сценарій системного ризику масштабної кібератаки, можливі втрати оцінив у $3,5 трлн
|BMW з 2024 р. продаватиме автомобілі споживачам у Європі напряму
|Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд
|Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар
|SEC: штучний інтелект призведе до «неминучої» фінансової кризи без регулювання