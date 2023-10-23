За програмою «єВідновлення» погоджено допомогу на 1,9 млрд грн

За державною програмою "єВідновлення" погоджено виплату допомоги сумарно на 1,9 млрд грн, загалом українці подали 52,6 тис. заявок, повідомила голова комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк (фракція "Слуга народу").

За її словами, темпи подання заявок збільшилися за останній тиждень: у середині жовтня подавали в середньому 167 заявок на день, тоді як на сьогодні - 300. Частка відмов за заявками - 14%.

Шуляк уточнила, що сума виплаченої допомоги на ремонт пошкодженого житла досягла 1,7 млрд грн. При цьому лідерами за сумою виплачених компенсацій є Харківська область - 515 млн грн. Далі йдуть Київська (373 млн грн) і Донецька (103 млн грн) області.

Середній чек за ремонтні послуги та купівлю будматеріалів для пошкодженого майна становить понад 11 тис. грн, зазначила нардеп.

Водночас зросли й темпи подання заявок на отримання компенсації за знищене житло. На 20 жовтня кількість таких заявок становить 4,689 тис., уже сформовано 285 житлових сертифікатів. Частка відмов за заявками - 11%.

За словами Шуляк, зросла також середня сума сертифікатів - до 1,9 млн грн із 1,4 млн. За сумою сформованих житлових сертифікатів лідирують Київська (295 млн грн), Харківська (126 млн грн) і Донецька (60 млн грн) області.

Як повідомлялося, 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, у яких є відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".

Крім того, з 1 серпня в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.