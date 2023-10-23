На аукціонах Prozorro.Продажі цьогоріч залучили понад ₴11 мільярдів

На аукціонах у системі Prozorro.Продажі від початку 2023 року, станом на 16 жовтня, до бюджетів вже залучено 11,04 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Понад 11 млрд гривень принесли до бюджетів різних рівнів онлайн-аукціони, що проводилися в системі Prozorro.Продажі від 1 січня 2023 року. За цей час успішно завершилося понад 13,8 тис. торгів», - йдеться в повідомленні.

За даними платформи, найбільше доходів принесли продаж активів банків-банкрутів (4,29 млрд грн), аукціони в межах справ про банкрутство (2,39 млрд грн), мала приватизація державної та комунальної власності (2,36 млрд грн), продаж та оренда землі (832 млн грн),продаж майна та активів (759 млн грн).

Найбільше успішних аукціонів було проведено з оренди державного та комунального майна (4 921), земельних торгів (3 714), з оренди вагонів (1 330).

Станом на 16 жовтня в системі оголошено понад 4,7 тис онлайн-аукціонів, у яких можна взяти участь.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, сягнула майже 861,5 млн грн.