Компанія з «великої четвірки» аудиторів стала консультантом Агентства відновлення

Агентство відновлення співпрацюватиме з компанією PricewaterhouseCoopers (PwC), яка входить до "великої четвірки" аудиторів. Меморандум підписали голова Агентства Мустафа Найєм та партнери PwC у Німеччині Штефан Хайсснер і Єнс Паулюс, повідомила пресслужба відомства.

Наголошується, що робота Агентства відновлення має відповідати світовим стандартам етики, принципам запобігання й протидії корупції.

Компанія буде залучена до розробки комплаєнс-політик Агентства відновлення, серед яких - політики про конфлікт інтересів, подарунки та гостинність, перевірка третіх осіб та процесів закупівель.

Також PwC надаватиме підтримку Агентству рекомендаціями, ідеями й матеріалами, проведенням спільних семінарів.

"Для успішної відбудови дуже важливою є довіра як міжнародних партнерів, так і громадськості. Посилити цю довіру можливо лише за дотримання прозорості й підзвітності процедур, найвищих антикорупційних стандартів. Досвід компаній зі світовим іменем для нас дуже цінний", - сказав Мустафа Найєм.

PricewaterhouseCoopers - міжнародна мережа компаній, що пропонує професійні послуги у сфері менеджмент-консалтингу та аудиту.

Під PwC слід розуміти компанії, що входять до глобальної мережі компаній PricewaterhouseCoopers International Limited, кожна з яких є самостійною юридичною особою. Компанія існує більш ніж 160 років та входить до "великої четвірки" аудиторських компаній.

Штаб-квартира мережі базується в Лондоні.

Ще в жовтні 2020 року уряд України та Європейський банк реконструкції та розвитку уклали меморандум щодо запобігання корупції та сприяння прозорому та ефективному управлінню в державному секторі.

Агентство відновлення продовжує реалізацію положень цього меморандуму та виконує план заходів, який розробив для Агентства Базельський інститут і схвалив ЄБРР. Це важливо для забезпечення ефективного використання коштів, спрямованих на відбудову.