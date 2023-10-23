Фінансові новини
- |
- 23.10.23
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Компанія з «великої четвірки» аудиторів стала консультантом Агентства відновлення
08:31 23.10.2023 |
Агентство відновлення співпрацюватиме з компанією PricewaterhouseCoopers (PwC), яка входить до "великої четвірки" аудиторів. Меморандум підписали голова Агентства Мустафа Найєм та партнери PwC у Німеччині Штефан Хайсснер і Єнс Паулюс, повідомила пресслужба відомства.
Наголошується, що робота Агентства відновлення має відповідати світовим стандартам етики, принципам запобігання й протидії корупції.
Компанія буде залучена до розробки комплаєнс-політик Агентства відновлення, серед яких - політики про конфлікт інтересів, подарунки та гостинність, перевірка третіх осіб та процесів закупівель.
Також PwC надаватиме підтримку Агентству рекомендаціями, ідеями й матеріалами, проведенням спільних семінарів.
"Для успішної відбудови дуже важливою є довіра як міжнародних партнерів, так і громадськості. Посилити цю довіру можливо лише за дотримання прозорості й підзвітності процедур, найвищих антикорупційних стандартів. Досвід компаній зі світовим іменем для нас дуже цінний", - сказав Мустафа Найєм.
PricewaterhouseCoopers - міжнародна мережа компаній, що пропонує професійні послуги у сфері менеджмент-консалтингу та аудиту.
Під PwC слід розуміти компанії, що входять до глобальної мережі компаній PricewaterhouseCoopers International Limited, кожна з яких є самостійною юридичною особою. Компанія існує більш ніж 160 років та входить до "великої четвірки" аудиторських компаній.
Штаб-квартира мережі базується в Лондоні.
Ще в жовтні 2020 року уряд України та Європейський банк реконструкції та розвитку уклали меморандум щодо запобігання корупції та сприяння прозорому та ефективному управлінню в державному секторі.
Агентство відновлення продовжує реалізацію положень цього меморандуму та виконує план заходів, який розробив для Агентства Базельський інститут і схвалив ЄБРР. Це важливо для забезпечення ефективного використання коштів, спрямованих на відбудову.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Раді запропонували альтернативу ФОП для неофіційно зайнятих осіб – спецрежим зі ставкою 6%
|Ігнат: Пілоти ЗСУ невдовзі пересядуть з тренажерів на F-16
|Посол України розповіла, на що підуть понад $60 млрд від США
|США хочуть зменшити розмір щомісячної допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НАЗК попередило про ризик видалення з реєстру корупціонерів понад 10 тисяч осіб
|У Мінекономіки розрахували потребу ринку праці у фахівцях на 2024-2027 роки
|Швеція профінансує розробку для України плану "зеленого" переходу та відновлення
|За програмою «єВідновлення» погоджено допомогу на 1,9 млрд грн
|Старт масового виробництва засобів РЕБ: Кабмін спростив допуск до експлуатації
|Раді запропонували альтернативу ФОП для неофіційно зайнятих осіб – спецрежим зі ставкою 6%
Бізнес
|США заборонили експорт у Китай флагманських відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 вартістю від $1600
|Творці гри World of Tanks запускають проєкт на підтримку України
|Lloyd's опублікував сценарій системного ризику масштабної кібератаки, можливі втрати оцінив у $3,5 трлн
|BMW з 2024 р. продаватиме автомобілі споживачам у Європі напряму
|Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд
|Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар
|SEC: штучний інтелект призведе до «неминучої» фінансової кризи без регулювання